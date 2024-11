Motta San Giovanni: dalla Regione contributi per attività antincendio e irrigazione dei terreni agricoli

“Un’importante iniziativa, resa possibile grazie alla sensibilità dell’assessore regionale Gianluca Gallo, che ci permetterà di contrastare, anche se solo in parte, la grave carenza idrica che ha colpito il nostro territorio comunale compromettendo le produzioni agricole ed esponendo a rischio incendio aree sempre più vaste”.

Commenta così il sindaco Giovanni Verduci l’Accordo di collaborazione sottoscritto a Catanzaro con la Regione Calabria, rappresentata dal Dirigente Generale della UOA Politiche della Montagna Domenico Pallaria, e l’Azienda Calabria Verde del Direttore generale Giuseppe Oliva.

“In Giunta comunale – continua il primo cittadino – abbiamo già approvato il progetto che, grazie al contributo economico regionale di cinquantacinquemila euro gestito da Calabria Verde con ente attuatore il nostro comune, consentirà di evitare sprechi di acqua potabile e garantirà un maggiore approvvigionamento della risorsa idrica negli invasi Vena e Scillupia, potendo così soddisfare le esigenze dei nostri agricoltori, preoccupati per l’irrigazione dei campi, e di tutta la comunità per le attività di prevenzione e contrasto agli incendi”.

Dettagli del progetto

“In particolare – spiega l’assessore all’Agricoltura Giusy Vacalebre – il progetto prevede la pulizia e la rimozione della vegetazione dal paramento naturale dell’invaso Scillupia e la realizzazione di una condotta di collegamento con una piccola sorgiva collocata più a monte rispetto all’invaso.

Relativamente al laghetto artificiale di località Vena, il finanziamento verrà utilizzato per collegare, mediante una nuova condotta di circa trecento metri, un impianto elettrico e una pompa di sollevamento, la sorgente di acqua già captata in passato mediante la realizzazione di una piccola galleria al momento accessibile mediante una piccola struttura realizzata in muratura.

Inoltre, sono previsti alcuni nuovi punti luce in prossimità del laghetto e della sorgente”.

Leggi anche

“Questi interventi – concludono il sindaco Verduci e l’assessore Vacalebre – saranno realizzati tenendo conto delle attività del Consorzio di Bonifica con il quale ci confrontiamo e collaboriamo spesso, apprezzando la dedizione degli operatori e l’impegno dei tecnici”.