Digitalize, Reggio aderisce al progetto europeo per il turismo digitale e sostenibile

Reggio aderisce al progetto Interreg DIGITALIZE, promosso dal Comune di Hévíz, per migliorare il turismo attraverso la digitalizzazione e la sostenibilità, insieme a partner europei

Il Comune di Reggio Calabria ha formalizzato la sua adesione al progetto Interreg DIGITALIZE con la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 07/10/2024, confermando così il suo impegno in un’iniziativa che mira a sviluppare e ottimizzare le politiche regionali per la digitalizzazione e la sostenibilità nel settore turistico.

Il Progetto Interreg DIGITALIZE

Il progetto, coordinato dal Comune di Hévíz (Ungheria), vede la partecipazione di otto Paesi europei: Italia, Lituania, Spagna, Portogallo, Romania, Germania, Paesi Bassi e Moldavia. L’iniziativa ha come obiettivo principale il rafforzamento della resilienza del turismo attraverso soluzioni digitali, puntando sull’uso delle tecnologie per attrarre nuovi turisti, migliorare l’esperienza dei visitatori e promuovere l’innovazione nel settore turistico.

Obiettivi e Impatti

Il progetto mira a riallineare le politiche regionali, rendendole più sostenibili e digitalizzate, contribuendo allo sviluppo territoriale e alla coesione sociale. Grazie a questo accordo di partenariato, Reggio Calabria potrà beneficiare di strumenti innovativi, facendo della digitalizzazione una leva strategica per il rilancio del turismo, settore cruciale per la città.

L’adesione a DIGITALIZE segna un ulteriore passo verso un turismo più integrato e sostenibile, valorizzando le potenzialità del territorio reggino e aprendo nuove prospettive di crescita economica e culturale.

