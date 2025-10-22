Digitalize, Reggio aderisce al progetto europeo per il turismo digitale e sostenibile

City Now

22 Ottobre 2025 - 10:52 | Comunicato

Palazzo San Giorgio Comune Reggio Calabria (1)

Il Comune di Reggio Calabria ha formalizzato la sua adesione al progetto Interreg DIGITALIZE con la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 07/10/2024, confermando così il suo impegno in un’iniziativa che mira a sviluppare e ottimizzare le politiche regionali per la digitalizzazione e la sostenibilità nel settore turistico.

Il Progetto Interreg DIGITALIZE

Il progetto, coordinato dal Comune di Hévíz (Ungheria), vede la partecipazione di otto Paesi europei: Italia, Lituania, Spagna, Portogallo, Romania, Germania, Paesi Bassi e Moldavia. L’iniziativa ha come obiettivo principale il rafforzamento della resilienza del turismo attraverso soluzioni digitali, puntando sull’uso delle tecnologie per attrarre nuovi turisti, migliorare l’esperienza dei visitatori e promuovere l’innovazione nel settore turistico.

DIGITALIZE

Obiettivi e Impatti

Il progetto mira a riallineare le politiche regionali, rendendole più sostenibili e digitalizzate, contribuendo allo sviluppo territoriale e alla coesione sociale. Grazie a questo accordo di partenariato, Reggio Calabria potrà beneficiare di strumenti innovativi, facendo della digitalizzazione una leva strategica per il rilancio del turismo, settore cruciale per la città.

L’adesione a DIGITALIZE segna un ulteriore passo verso un turismo più integrato e sostenibile, valorizzando le potenzialità del territorio reggino e aprendo nuove prospettive di crescita economica e culturale.

