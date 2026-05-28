Progetto Ragazzi in “Aula”, a Palazzo Campanella la premiazione del concorso dedicato a Fabiana Luzzi
L’obiettivo principale dell’iniziativa è accendere un pensiero visionario attraverso il quale le nuove generazioni possano immaginare come vivremo e interagiremo nel 2075
28 Maggio 2026 - 15:01 | Comunicato Stampa
Domani, venerdì 29 maggio, alle ore 10:30, presso l’Aula consiliare “Francesco Fortugno” di Palazzo Campanella, si terrà la cerimonia di premiazione degli istituti scolastici vincitori del Progetto Ragazzi in “Aula”, giunto alla XI edizione e dedicato alla memoria di Fabiana Luzzi, la giovane sedicenne, vittima di femminicidio, barbaramente uccisa dal fidanzato a Corigliano Rossano nel 2013.
Il concorso di quest’anno, dal titolo “Il futuro che immaginiAMO: come sarà il mondo fra 50 anni”, ha coinvolto le scuole calabresi di ogni ordine e grado, offrendo agli studenti e alle studentesse l’opportunità di trasformare idee in progetti, dando voce al loro modo di vedere il mondo e di contribuire al futuro con entusiasmo e innovazione.
L’obiettivo principale dell’iniziativa è accendere un pensiero visionario attraverso il quale le nuove generazioni possano immaginare come vivremo e interagiremo nel 2075. La creatività è stata al centro del percorso: ogni elaborato ha costruito un ponte tra presente e futuro, invitando ragazze e ragazzi a pensare a innovazioni capaci di migliorare la società e aumentare la qualità della vita.
Le scuole partecipanti sono state suddivise in tre sezioni: scuole primarie, chiamate a realizzare un disegno; scuole secondarie di primo grado, impegnate nella creazione di un poster illustrato; scuole secondarie di secondo grado, coinvolte nella produzione di un video.
L’iniziativa è promossa dal Consiglio regionale della Calabria in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e il Coordinamento regionale delle Consulte Studentesche.
Sono previsti i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, del segretario generale del Consiglio regionale, Tommaso Calabrò, della responsabile delle Consulte studentesche per l’Ufficio Scolastico Regionale, Franca Falduto, e della presidente regionale delle Consulte Studentesche della Calabria, Marinella Daffinà.
Sarà presente anche Marika Luzzi, sorella di Fabiana.
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