Villa, il Comune pensa alla rinascita di Forte Beleno: in arrivo finanziamento da 1,5mln

L’amministrazione continua a lavorare senza sosta per tutelare il territorio e i luoghi che potrebbero essere interessati dal progetto del ponte. Villa San Giovanni ha deliberato un nuovo programma per la valorizzazione di Forte Beleno, vicino al blocco di ancoraggio del ponte, con l’obiettivo di proteggere e valorizzare il patrimonio culturale.

Valorizzazione di Forte Beleno: un progetto storico per Villa San Giovanni

Dopo anni di lavoro e iniziative, l’amministrazione vuole ripartire dalla storia e dal patrimonio culturale della città, proseguendo il progetto di sdemanializzazione di Forte Beleno. Con il supporto del Ministero della Cultura e degli enti locali, il comune punta a proteggere questo sito storico, che oggi rischia la propria sopravvivenza.

Finanziamenti e obiettivi per la salvaguardia di Forte Beleno

Dal 2020, molte cose sono cambiate: il Comune ha ottenuto 1,5 milioni di euro per migliorare l’area esterna del forte, un passo essenziale per l’acquisizione del sito. Il Comune di Villa San Giovanni e altri enti hanno già avviato numerose richieste al Ministero dell’Ambiente (MASE) per garantire la tutela e la fruizione di Forte Beleno.

Incontro con Pietro Ciucci e posizione sull’opera del Ponte

Il recente incontro con Pietro Ciucci, amministratore delegato della Stretto di Messina, ha ribadito la posizione chiara e unanime del Consiglio comunale, già espressa nei consigli del 9 e 23 ottobre. La mozione del gruppo CITTÀ IN MOVIMENTO rappresenta l’impegno costante della città sul tema del ponte.

Richieste di sospensione e studi dettagliati per Villa San Giovanni

In consiglio comunale il 23 ottobre, è stata avanzata una richiesta ai ministeri competenti per:

Sospendere la conferenza istruttoria al Ministero delle Infrastrutture fino al parere della commissione VIA.

Sospendere la conferenza al Ministero dell’Ambiente per la valutazione di impatto ambientale fino al completamento degli studi specifici.

Richiedere al CIPESS di posticipare la dichiarazione di pubblica utilità fino alla definizione dell’area di esproprio.

La maggioranza consiliare di Villa San Giovanni: tutelare la comunità

L’amministrazione ha sottolineato al dott. Ciucci l’unico obiettivo di questa maggioranza: tutelare Villa San Giovanni e i diritti dei cittadini, specialmente di coloro che potrebbero essere espropriati. La città vuole evitare di subire conseguenze negative a prescindere dalla realizzazione del ponte.