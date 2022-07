Estate 2022 a Santo Stefano, Malara: 'Puntiamo a promuovere la montagna'

È stato presentato questa mattina presso l’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria il programma ufficiale per l’estate 2022 di Santo Stefano in Aspromonte.

Estate 2022, la montagna fa il pieno di eventi

"Con tanto impegno abbiamo realizzato degli eventi e delle occasioni tra l’arte la cultura lo spettacolo gli spettacoli che possano intrattenere tutti gli amanti della montagna. Vi aspettiamo tutti".

Si tratta di 85 eventi divisi tra: cultura, natura, sport, arte, musica, storia e gastronomia.

65 sono di matrice pubblica, in cooperazione con l'amministrazione comunale, i restanti, invece, sono stati organizzati dai privati. Nel ricco calendario predisposto per l'estate 2022 nel comprensorio di Gambarie ci sarà spazio anche per i Bronzi di Riace, nell'anno del loro Cinquantenario.

"Tantissimi eventi - ha spiegato il sindaco Malara - saranno sportivi. Dalla gara di bocce a quella di dama, passando per un torneo di padel, che lo scorso anno è stato frequentatissimo e ancora torneo di tennis e di calcio".

Di particolare interesse la "veleggiata in Aspromonte" sulla diga del Menta.

"Un appuntamento davvero divertente - ha assicurato il primo cittadino di Santo Stefano - anche per ricordare che, quella che era nata come una struttura invasiva, alla fine è stata ben metabolizzata dal contesto territoriale. Negli anni, infatti, la diga è diventata una sorta di lago naturale oltre che un attrattore turistico che vogliamo sfruttare in un'ottica di turismo della montagna. La nostra ambizione - ha aggiunto il sindaco Malara - è quella di espandere le possibilità turistiche di tutto il comprensorio. Non vogliamo concentrarci solo su Gambarie, vogliamo puntare anche sui Comuni limitrofi, ognuno con le sue peculiarità e la sua bellezza".

