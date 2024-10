Estate Reggina, boom di richieste. Cardia: ‘La comunità ha voglia di normalità’

Il countdown per la bella stagione è già partito. A Reggio Calabria dove l’estate non è solo una stagione ma un vero e proprio stato d’animo, la comunità non vede l’ora di riappropriarsi della libertà tanto agognata durante il lockdown. Ma quali sono gli eventi in programma previsti dall’amministrazione comunale? Ad illustrare il piano è stato il consigliere comunale Mario Cardia.

Estate Reggina 2021

“L’estate reggina è ormai alle porte e mai come quest’anno la manifestazione d’interesse indetta dal Comune di Reggio ha suscitato la partecipazione delle associazioni e delle imprese culturali reggine che si occupano di musica e di spettacolo. Sono tantissime le richieste pervenute, per una media complessiva di più di tre eventi ogni giorno, con alcune attività che andranno anche oltre la singola giornata. Un vero e proprio boom di adesioni, frutto anche della voglia della comunità reggina di tornare a vivere gli spazi pubblici, in particolare quelli all’aperto, per dedicarli alla cultura e alla socialità, e degli indirizzi dell’Amministrazione, condivisi con il sindaco Falcomatà, che puntano a rilanciare la fruibilità dei beni comuni mettendo a disposizione gli spazi pubblici per eventi culturali”.

È quanto afferma in una nota il consigliere delegato all’Estate Reggina Mario Cardia, illustrando le risultanze del bando per gli eventi culturali indetto dall’Amministrazione comunale reggina guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà.

Il calendario

“Nelle prossime ore inizierà l’istruttoria delle domande pervenute. Il settore Cultura passerà in rassegna le diverse istanze avanzate dal circuito culturale reggino. Una volta completato il processo, il calendario sarà presentato alla città e pubblicizzato anche attraverso i canali mediatici regionali e nazionali, al fine di rendere sempre più attrattivo il nostro territorio e costituire un ulteriore motivo di interesse, per i turisti e per gli stessi cittadini, di frequentare gli spazi comuni aperti della nostra Città. Per ciò che riguarda gli eventi già fissati, spiccano, tra gli altri, i due concerti organizzati con Fatti di Musica che prevedono le esibizioni di Aiello e di Francesca Michielin nella splendida cornice di piazza Castello, che sarà allestita con circa mille posti a sedere”.

Cardia ha aggiunto: