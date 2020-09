Comunali: il centrodestra presenta il programma per Reggio. I 14 punti di Minicuci

È questo l'obiettivo del centrodestra, già espresso negli ultimi giorni dal candidato sindaco Antonino Minicuci.

Minicuci, nel presentare il suo programma, spiega:

"È necessario operare parallelamente in due direzioni, entrambe fondamentali per il rilanciare di Reggio Calabria. Risolvere le emergenze, riportando Reggio Calabria alla normalità restituendo, in tal modo, la dignità ai cittadini e, al contempo, immaginare e realizzare la città del futuro, con un'ottica di sviluppo a medio-lungo termine".