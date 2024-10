Tutto pronto per il 59° Carnevale di Castrovillari

“Il 59° Carnevale di Castrovillari si prepara a mettersi in cammino per affermare obbiettivi, presenze, gradimento, cultura, tradizione, folclore, maschere e un Turismo sempre più attento ad usi e costumi.” E’ quanto afferma, in una propria dichiarazione stampa, il Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Turistiche, Francesca Dorato, che ha partecipato ,a nome e per conto dell’Amministrazione comunale di Castrovillari, alla presentazione del Manifesto a Rende, avvenuta sabato mattina nella sala della BCC Mediocrati.

“L’edizione di quest’anno – asserisce – vede sempre la Pro Loco, sostenuta dall’Amministrazione Comunale di Castrovillari , da sponsor e da altri Enti- tra cui Provincia, Regione ed Ente Parco-, dedita ad un evento ricco di iniziative in un programma di divertimento ma anche di approfondimenti. Questo è l’Altro aspetto interessante del nostro Carnevale alla luce del ruolo identitario che vive nel segno delle tradizioni.

“La manifestazione – aggiunge- poi è un’interessante opportunità di promozione turistica oltre che strumento di marketing territoriale, con importanti ricadute economiche a tal punto che l’Amministrazione comunale ha sposato le potenzialità, ormai note, che ne scaturiscono. Per questo ha deciso di investirvi come sempre ed in maniera ancora più sostanziale puntando, anche economicamente, sulla realizzazione dei carri allegorici, parte di una storia carnascialesca che ha radici lunghe e ben salde.” “Non a caso – fa presente la Dorato- l’edizione che ci si appresta a celebrare è importante perché prelude alla 60^, per la quale Amministrazione comunale e Pro Loco si sono impegnate a lavorarvi da subito.

Il momento clou del Carnevale – poi rilancia e ricorda- , tra il 18 e 28 febbraio prossimi e annunciati, saranno, comunque, ancora e come sempre le sfilate, impreziosite dalle esibizioni dei gruppi folklorici, grandi interpreti delle tradizioni popolari.

Fattori di un unico nucleo “multicolore” che dipingono il Carnevale di Castrovillari come avvenimento di livello, riconosciuto da tutti grazie al sacrificio, impegno e dedizione della Pro-Loco con quella passione, competenza e professionalità che la caratterizzano da decenni e che ne fanno un’associazione importante per il capoluogo del Pollino, che da lustro alle tradizioni castrovillaresi.”