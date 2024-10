Tutto pronto per la “Pedalata della Solidarietà” a Reggio Calabria

Si terrà venerdi 26 maggio alle ore 11:00 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “La pedalata della solidarietà” organizzata dall’Associazione Donatori Midollo Osseo con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

Alla conferenza stampa di presentazione saranno presenti il referente medico di Admo Calabria Giuseppe Console, il rappresentante dell’Associazione “Pedalare per Donare” Fabrizio Bertolini, la responsabile IBMDR Calabria Giuseppa Romeo ed il Consigliere delegato alla Sanità del Comune di Reggio Calabria Valerio Misefari.

L’evento si svolgerà il prossimo 29 maggio 2017 a Piazza Italia in collaborazione con l’Associazione “Pedalare per Donare” ed altre Associazioni di volontariato cittadine. Il programma ciclistico, il cui scopo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione del midollo osseo, si svolgerà in tre Regioni Italiane e precisamente Sicilia, Calabria e Puglia.

Le tappe calabresi previste saranno Reggio Calabria, Vibo Valentia e Cirò Marina. ADMO si occuperà di organizzare durante la tappa reggina prevista per il 29 Maggio 2017 una serie di iniziative “sociali in Piazza” tra cui screening gratuiti per la popolazione, possibilità di tipizzazione per chi desidera iscriversi sia al Registro dei Donatori e sia alle Associazioni interessate per la raccolta del sangue. Il tutto con la collaborazione dell’Avis Comunale di Reggio Calabria che metterà a disposizione i propri automezzi per l’effettuazione dei prelievi sanguigni e l’esecuzione della MOC gratuita a chi ne fa richiesta unitamente ad alcuni controlli specialistici gratuiti eseguiti da personale sanitario specializzato del Reparto di Diabetologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Non mancheranno momenti di sport e divertimento con lo spinner in piazza e la gimkana gratuita per i bambini offerta dalle Associazioni sportive partner di ADMO.