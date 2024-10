Tutto pronto a Oppido per la seconda edizione dello slalom automobilistico

Dopo il successo dell’anno scorso ad Oppido Mamertina tutto pronto per la seconda edizione dello slalom automobilistico “Trofeo Giuseppe Paladino”, gara valevole per il campionato regionale slalom 2018, che si svolgerà domenica 2 settembre.

Lo start previsto per le ore 9:00, vedrà circa 80 drivers provenienti non solo da tutta la regione Calabria, ma anche dalle scuderie di tutte le regioni del centro sud contendersi il titolo. Ad annunciarlo il vicesindaco nonché pilota l’Avv. Vincenzo Barca nella conferenza stampa che si è tenuta nella sala Consiliare del comune di Oppido, unitamente al Presidente dell’Oppido Mamertina Racing Salvatore Lipari, al pilota Giuseppe Cuzzola in rappresentanza della scuderia Piloti per Passione, Rosa Reggio rappresentante legale della Domes Italia come Sponsor Ufficiale dell’evento.

Oltre gli organizzatori e lo sponsor ufficiale, sono intervenuti il Sindaco del comune di Varapodio dott. Orlando Fazzolari che sabato 1 settembre avrà modo di ospitare i piloti con le loro vetture da corsa presso il suo comune per lo svolgimento delle verifiche tecniche e sportive, Il consigliere comunale di Reggio Calabria dott. Giovanni Latella che ha portato i saluti del Sindaco Falcomatà e del Consigliere regionale On.le Giovanni Nucera.

Infine il padrone di casa il Sindaco di Oppido, nonché consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Dott. Domenico Giannetta che ha voluto ringraziare di cuore tutti i partners che hanno contribuito ognuno per le proprie competenze all’organizzazione dell’evento sportivo che avrà modo di coinvolgere in una sana competizione non solo gli addetti ai lavori ma anche di mettere in vetrina le bellezze paesaggistiche culturali e culinarie del nostro territorio facendo conoscere soprattutto a chi viene da fuori la positività che si respira nella nostra terra. Non rimane che augurare l”imbocca al lupo e che vinca il migliore.