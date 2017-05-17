Tutto pronto per il Premio di poesia San Gaetano Catanoso

La cerimonia si svolgerà venerdì prossimo alle 17 al Santuario. Ospite musicale, Gianni Favasuli

E’ tutto pronto per la prima edizione del Premio di poesia “San Gaetano Catanoso”, promosso dalle associazioni “Il Giardino di Morgana”, “La Voce del Sud” ed “Amici del Volto Santo”, ed in programma presso l’Auditorium del Santuario di San Gaetano Catanoso di via Pasquale Andiloro (RC) venerdì 19 maggio, alle ore 17.

La serata si aprirà con i saluti delle istituzioni civili e religiose e delle associazioni presenti e proseguirà con gli interventi della Madre Generale delle Suore Veroniche del Volto Santo, suor Ermelinda Giglio, e del Presidente dell’Associazione “Amici del Volto Santo”, Giovanni Chirico. Quindi, effettuerà una relazione introduttiva, Domenico Guarna, presidente della giuria nonché massimo rappresentante dell’associazione culturale “Il Giardino di Morgana”. A seguire, Giuseppe Cilione, giornalista e moderatore dell’evento, presenterà i componenti della giuria. Ospite d’eccezione il poeta e cantastorie, Gianni Favasuli che delizierà la platea con i brani più conosciuti del suo ricco repertorio. Durante la serata verranno consegnati gli attestati di partecipazione prima di procedere alla fase finale del premio. Verranno resi noti, quindi, i nomi dei sedici finalisti, otto per la categoria vernacolo ed altrettanti per la sezione in lingua italiana prima di procedere alla consegna dei premi, alla lettura delle motivazioni e la proclamazione dei vincitori.

Il tema di questa prima edizione è stato “Reggio Calabria e provincia tra cultura, tradizioni, usi, costumi, simboli identitari, bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche”.

L’idea, nata dalla sinergia fra le associazioni promotrici, tende a creare un momento di crescita culturale che divenga un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative che si svolgono nel quartiere della città di Reggio Calabria in cui insiste il Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso, patrono della provincia reggina.