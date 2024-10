La proposta del sindaco Bandecchi a breve potrebbe essere ufficializzata

“Sono emozionato per questa cosa, ma voi mi gratificate. Capisco che per voi questa non è una semplice maglia. A Reggio la Reggina non è soltanto una parola ma qualcosa di più importante. Voglio essere concreto, senza spocchia e senza mezzi termini e con la mano sul cuore e per amicizia nei confronti della tifoseria. La mia Università metterà a disposizione una sponsorizzazione di centomila euro per la Reggina, da questo momento, ripeto, sono a disposizione. A dimostrazione che le mie parole non sono mai inutili e che ho rispetto per chi oggi gestisce la Reggina ma ancor di più per i suoi tifosi. Finito questo campionato, male che vada potrò continuare a sponsorizzare una parte della Reggina se mi danno un pezzettino di brandello sulla maglia, perchè questa sponsorizzazione è per i tifosi chiunque sia il proprietario, la maglia vale di più“.

Questo l’intervento del sindaco di Terni a margine dell’incontro che si è tenuto sabato scorso al Teatro Cilea. Dichiarazioni che hanno, come spesso accade, creato delle divisioni, pareri differenti sull’opportunità di farlo in quel contesto ma anche sulla proposta che è evidente si contrapponga a una sponsorizzazione già presente sulle maglie della LFA Reggio Calabria e concorrenziale. I ragionamenti che da quel momento sono stati tra i dirigenti amaranto non li conosciamo, è facile immaginare che prima di qualsiasi pronunciamento si attenderà che la proposta diventi ufficiale e da quello che ci risulta il passaggio dovrebbe avvenire a breve. Il messaggio è sembrato chiaro, ma solo una volta messo nero su bianco, si potrà capire in maniera più dettagliata se in realtà il tipo di sponsorizzazione riguarderà l’azienda più famosa di Bandecchi o qualche altra di sua proprietà. Va ricordato che lo sponsor sulle maglie della LFA Reggio Calabria è l’Università Telematica eCampus. Attendiamo sviluppi.