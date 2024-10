Impianti sportivi di Reggio, Castorina: ‘Depositata proposta di regolamento’

“Sport e cultura sono due tasselli necessari per rilanciare la nostra città ma non basta annunciarlo, serve intervenire per favorire, supportare e facilitare le energie positive che vivono e animano Reggio Calabria.

Per concretizzare questo concetto ritengo sia utile e doveroso approntare un regolamento che metta in regola l’impiantistica sportiva, rimoduli le tariffe e renda concreti, semplici e scadenzati gli eventi culturali che animano il nostro territorio implementando altresì i controlli necessari per verificare il corretto rispetto delle prescrizioni imposte dal Comune e facilitando l’utilizzo delle strutture comunali”.

Lo ha detto il consigliere comunale del Partito Democratico Antonino Castorina.

“Nei mesi scorsi ho depositato una mozione che stiamo esaminando in Commissione e che porterà, si spera, a chiarire come mai più i migranti possano essere destinati ai luoghi di sport e socialità destinando quindi strutture specifiche per le politiche di accoglienza ed evitando un valzer di responsabilità che ha portato maggiori spese per l’amministrazione comunale ed enormi criticità nelle strutture ricettive coinvolte.

Se questo è un primo step del lavoro che si sta portando avanti sul tema dello Sport e dell’inclusione sociale un secondo aspetto deve necessariamente riguardare la regolamentazione delle strutture esistenti e di nuova costruzione al fine di evitare intanto situazioni di monopolio in capo a singole realtà sportive ma soprattutto la necessità di rimodulare tariffe e servizi per garantire a tutti la piena fruibilità.

Per questo motivo ho depositato settimana scorsa una proposta di regolamento che ho già illustrato ai colleghi consiglieri comunali ma che è aperta al contributo di tutti e necessaria per aggiornare tutto ciò che riguarda le strutture sportive comunali ed offrire più opportunità e servizi agli utenti.

Se da un lato si lavora sull’aspetto regolamentare dall’altro va verificato l’aspetto delle infrastrutture.

Ci sono importanti risorse da spendere in varie zone della città e strutture sportive i cui lavori, come chiarito dal Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, sembrerebbe che debbano partire a breve.

Tra questi c’è la piscina comunale di Reggio Calabria, un punto nevralgico della città che porterà a creare nella zona Sud di Reggio un vero e proprio polo sportivo dedicato ai giovani ed alle famiglie come anche nella zona Nord di Reggio servirà darci una scadenza temporale sui milioni di euro impegnati per l’ex Fiera che , per come da programma dovrà diventare un polmone verde dedicato allo Sport ed ai Giovani e non certo un cantiere abbandonato.

La nostra scommessa sarà quella di avere una città normale e per questa scommessa lavoreremo con il massimo impegno”.