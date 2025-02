San Valentino a Reggio Calabria: L’Amore si Celebra al Bar Pasticceria Villa Arangea – FOTO

San Valentino è più di una semplice festa: è un rito d’amore, un’occasione per celebrare i sentimenti con gesti autentici e simbolici. E cosa c’è di più romantico di un dolce artigianale preparato con passione?

A Reggio Calabria, nel cuore di Arangea , il Bar – pasticceria Villa Arangea è il punto di riferimento per chi cerca qualità, tradizione e innovazione in pasticceria. Sotto la sapiente gestione dell’ Emily’s group di Natale Crucitti , il locale è diventato un luogo simbolo per chi ama concedersi dolci raffinati e genuini, preparati con materie prime selezionate e con un’attenzione particolare alla salute senza rinunciare al gusto.

Le torte del cuore: un classico senza tempo

La tradizione è fatta di sapori autentici, quelli che evocano ricordi ed emozioni. Le nostre torte del cuore, pensate per due, sono disponibili nei gusti più amati:

Nocciola Gianduia , per chi ama il connubio tra intensità e cremosità;

, per chi ama il connubio tra intensità e cremosità; Crema Chantilly & Frutti Rossi o Fragole , un’esplosione di freschezza e dolcezza;

, un’esplosione di freschezza e dolcezza; Crema Pistacchio e Nocciola, per un tocco raffinato e irresistibile.

Red Velvet: la passione in un dolce

Nella nostra proposta di San Valentino non poteva mancare la celebre Red Velvet, disponibile in due versioni:

Naked Cake, con il suo soffice pan di Spagna rosso e la crema bianca dal gusto vellutato.

Cheesecake Red Velvet, un’alternativa cremosa e avvolgente per un’esperienza unica.

Il cofanetto di San Valentino: un regalo da condividere

Per chi vuole sorprendere con un pensiero goloso, il nostro Cofanetto di San Valentino è la scelta perfetta. Un’elegante confezione che racchiude:

Cuoricini Setteveli; Red Velvet Cupcake; Cream Tart Fragole e Cioccolato; Meringhe rosse e Cuore di cioccolato ripieno.

Dolci genuini con meno zuccheri, stesso gusto unico

L’amore è anche prendersi cura di chi amiamo. Per questo, abbiamo scelto di ridurre l’uso degli zuccheri nelle nostre preparazioni, rispondendo alle esigenze di chi desidera mantenere la linea o seguire una dieta più equilibrata.

Grazie alla qualità delle materie prime e a un’attenta lavorazione artigianale, il gusto e la dolcezza rimangono inalterati, regalando un’esperienza sensoriale autentica e appagante.

Celebra l’amore con un dolce speciale

San Valentino è l’occasione perfetta per concedersi un momento di dolcezza, condividendo sapori unici con chi amiamo. Le nostre creazioni sono disponibili su prenotazione:

Vieni a trovarci in pasticceria.

Contattaci per ordinare la tua dolce sorpresa.

Prenota e regalati un San Valentino indimenticabile!

Rendi speciale il 14 febbraio con l’eleganza della tradizione, la qualità dell’artigianalità e il gusto autentico dei nostri dolci. Perché l’amore, come la pasticceria, è un’arte da coltivare con passione.