I prossimi appuntamenti del Planetarium Pythagoras

Il ricco programma “SOTTO LE STELLE DI NATALE 2016” messo in atto dal Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria prosegue con le seguenti iniziative:

Venerdì 30 dicembre 2016, ore 21.00 al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria

Il CIELO DI NATALE a cura degli Esperti del Planetario

Martedì 3 gennaio 2017 ore 21.00 al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria

“JOURNEY TO MARS: DESTINAZIONE MARTE”

Ing. Giuseppe D’Agostino

Giovedì 5 gennaio 2017, ore 16.30 (ore sedici e trenta) al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria

UNA BEFANA STELLARE: ATTIVITÀ PER BAMBINI

Gioco a premi per bambini dai 6 ai 12 anni e ricca tombolata aperta ai bambini di tutte le età. La partecipazione è gratuita. Per motivi di capienza, sono obbligatorie le prenotazioni da parte dei genitori al numero: 3289341475 (dott.ssa Marica Canonico) o alla e-mail: planetario.rc@virgilio.it

Venerdì 6 gennaio 2017, ore 19.30 (ore diciannove e trenta) al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria

DALLA GENESI AL BIG BANG

Prof.ssa Angela Misiano (Responsabile Scientifico Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria)