Protesta all’Accademia di Belle Arti, Scopelliti: ‘Lavorare per il rilancio’

L’assessora comunale all’Istruzione, Rosanna Scopelliti, stamane è intervenuta nel corso dell’assemblea degli studenti dell’Accademia delle Belle arti, riuniti in protesta presso la sede storica del polo artistico di via XXV Luglio.

La delegata della giunta guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, si è soffermata anche con Ilaria Fazzolari, presidente del Comitato studentesco, con la direttrice e con la presidentessa dell’Accademia, Maria Daniela Maisano e Francesca Maria Morabito.

«Non abbiamo avuto alcun tentennamento – ha detto l’assessora – nel rispondere presenti all’appello lanciato dai ragazzi dell’Accademia che hanno chiesto un supporto all’Amministrazione comunale in questo momento così delicato e difficile per loro. Come sempre fatto, continueremo a sostenere questa realtà che rappresenta un punto d’eccellenza per la città e per l’intera regione».

«Ognuno per la parte di propria competenza – ha concluso l’assessora Scopelliti – dovrà, dunque, lavorare affinché venga salvaguardato, protetto e rilanciato un luogo di studio e bellezza dove gli studenti si formano portando, poi, professionalità e competenza nelle loro esperienze lavorative anche al di fuori della Calabria».