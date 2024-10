Protocollo Intercultura, a Reggio il corso di formazione per dirigenti scolastici e docenti

A Reggio Calabria una giornata di formazione per docenti e dirigenti scolastici sul tema della valutazione della competenza interculturale

Appuntamento mercoledì 9 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 17.30, presso il Liceo Statale Tommaso Gullì, Corso Vittorio Emanuele, 69 a Reggio Calabria, per una giornata di formazione per docenti e dirigenti scolastici tenuto dal Dott. Mattia Baiutti, sul tema della valutazione della competenza interculturale, promosso dalla Fondazione Intercultura, in collaborazione con l’Associazione Intercultura.

La mobilità studentesca internazionale pone alcune sfide ai Consigli di classe, tra cui la valutazione formale delle competenze acquisite dagli studenti nel corso dell’esperienza all’estero. La Nota ministeriale n. 843 del 10 aprile 2013 Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale incoraggia gli Istituti a svolgere una valutazione globale, considerando sia le competenze disciplinari fondamentali che le competenze trasversali, tra cui quella interculturale. In realtà, durante il processo valutativo degli studenti rientrati da un anno di studio all’estero, i Consigli di classe spesso non dispongono degli strumenti per valutare la competenza interculturale.

Per questo motivo la Fondazione Intercultura in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine ha condotto una ricerca per individuare strumenti che permettano di valutare e valorizzare la competenza interculturale degli studenti che hanno partecipato a un programma annuale all’estero.

Un modello di valutazione denominato Protocollo di valutazione Intercultura è stato sviluppato e sperimentato insieme a 113 docenti di quasi ogni parte d’Italia, che avevano uno studente all’estero con un programma Intercultura. Per la rubrica valutativa è stato consultato un gruppo internazionale di 29 esperti. Questo Protocollo, elaborato per e con la scuola, offre agli insegnanti è l’unico strumento attualmente esistente che offre agli insegnanti la possibilità di valutare la competenza interculturale dei loro alunni rientrati da un’esperienza all’estero.

Il Protocollo di valutazione Intercultura si fonda sul modello della competenza interculturale elaborato da Darla Deardorff (2006), sugli indicatori connessi alla mobilità studentesca di Mattia Baiutti (2017) e sul modello di valutazione di competenza elaborato da Mario Castoldi (2009).

FONDAZIONE INTERCULTURA

La Fondazione Intercultura è ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR del 22 luglio 2010 e adeguato alla Direttiva n.170/2016 in data 1 dicembre 2016 e fornirà pertanto adeguata certificazione.