Reggio, sinergia tra Camera di Commercio e Museo: siglato protocollo d'intesa

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria conferma la sua politica culturale di inclusione e sinergia sul territorio. La collaborazione tra il MArRC e la Camera di Commercio di Reggio Calabria, che negli anni ha già portato importanti risultati a vantaggio dell’area dello Stretto, si consolida con la sottoscrizione di un nuovo un accordo di collaborazione tra il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, e il Direttore del Museo, Carmelo Malacrino. L’intento è quello di creare insieme nuove opportunità nel campo del turismo sostenibile, mettendo in collegamento attivo il sistema imprenditoriale con quello culturale.

La firma dell’accordo è avvenuta qualche giorno fa, nella Sala Conferenze del Museo.

«La proficua sinergia con la Camera di Commercio di Reggio Calabria, maturata negli anni, sta trasformando la capacità attrattiva del Museo in promozione turistica per lo sviluppo socio-economico di questo straordinario territorio, ricco di tradizioni e identità enogastronomiche – afferma il Direttore Malacrino. Il lavoro sinergico svolto in occasione del Cinquantesimo anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace sta portando frutti concreti, creando le basi per un’offerta turistica nel segno della storia e delle tradizioni calabresi, in un dinamico legame tra istituzioni e realtà imprenditoriali. Ringrazio il Presidente Tramontana e tutto il suo staff per l’impegno e l’entusiasmo volti a rinforzare sempre più questo legame».