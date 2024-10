Regionali, Provenzano e De Luca in Calabria a sostegno di Amalia Bruni

I due esponenti politici nazionali del centrosinistra stanno per arrivare in Calabria

Il Partito Democratico della Calabria intensifica il confronto tra cittadini, militanti, dirigenti nazionali e rappresentanti istituzionali in vista delle prossime elezioni regionali.

Leggi anche

Provenzano e De Luca in Calabria

Giovedì saranno in Calabria, a sostegno di Amalia Bruni, l’on. Piero De Luca, vice capogruppo alla Camera dei Deputati, e l’on. Giuseppe Provenzano, vice segretario nazionale.

Insieme ad Amalia Bruni, l’on. Piero De Luca terrà una conferenza stampa sui temi del Mezzogiorno e della Calabria, giovedì alle ore 11.00 presso la sede del comitato elettorale, in via delle Nazioni 13/sub a Lamezia Terme.

Nello stesso luogo, giovedì alle 18.00 l’on. Giuseppe Provenzano ed Amalia Bruni si confronteranno con i giovani del territorio sulla visione della Calabria che verrà. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook del Partito Democratico della Calabria