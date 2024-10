Pugilato: Amira Cannizzaro si prepara per la sfida alla Gontaruk

Il match si disputerà in Belgio. Gli allenamenti sotto le direttive di coach Antonio Bartolo

Il prossimo appuntamento è fissato per il 23 novembre. La protagonista sarà Amira Cannizzaro, campionessa del mondo Ubc che insieme al suo coach Antonio Bartolo, si preparano alla grande sfida, attraverso allenamenti intensi e senza trascurare alcun dettaglio.

Il match si disputerà in Belgio e l’avversaria sarà Djemilla Gontaruk, mentre in Polonia dove sta affrontando la fase di ritiro, si sono tenute diverse sessioni di sparring assieme alla campionessa Ewa Brodnicka, anche quest’ultima, come sottolinea il quotidiano Gazzetta del Sud, pronta a difendere il titolo mondiale Wbo.