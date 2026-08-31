Puliservice Volley chiude il mercato con un colpo importantissimo. Arriva la giovane promessa Gatto

Il sodalizio reggino mette a segno un altro tassello fondamentale per la costruzione della rosa che affronterà la prossima stagione. La società amaranto ha infatti ufficializzato l’ingaggio della giovane Marisa Gatto, classe 2008, che va così a completare un reparto già di tutto rispetto. Con questo annuncio, la Puliservice Volley Reggio Calabria può dirsi soddisfatta del lavoro svolto sul mercato, chiudendo la campagna acquisti in grande stile.

Nonostante la giovane età, il curriculum di Marisa Gatto parla chiaro e lascia ben sperare per il futuro. Nella stagione 2025-2026 la giocatrice ha vestito due maglie diverse nel campionato di Serie B2, accumulando esperienza e minutaggio sia con la Pallavolo Palmi Franco Tigano che con la Sirdeco Volley Pescara

.L’annata precedente, la 2024-2025, l’ha vista invece protagonista sempre in B2 con la Sensation Profumerie di Gioiosa Jonica

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Ma è nelle stagioni precedenti che si intravede il suo legame con il territorio e la sua crescita. Dal 2021 al 2024 ha militato in Serie C con la Pallavolo Saverio Macheda , gettando le basi per la sua maturazione pallavolistica.

A impreziosire il suo percorso, le partecipazioni al prestigioso Trofeo delle Regioni e dei Territori nelle edizioni 2021-2022 e 2023, con l’apice raggiunto nel 2022 con la partecipazione alle finali nazionali Under 14. Per completare il quadro, nelle ultime due stagioni sono arrivate anche le meritabili convocazioni al Club Italia del Sud, segno della stima nei suoi confronti da parte del movimento federale.

Con l’arrivo di Marisa Gatto,libero di grande prospettiva, la Puliservice si assicura una giocatrice duttile, dal sicuro avvenire e già pronta a mettersi in gioco. Nei prossimi aggiornamenti verranno ufficializzati anche i quadri tecnici che guideranno la squadra in questa nuova ed entusiasmante avventura.