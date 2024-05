Pulizia Mura Greche, Cardia: "Grazie di cuore ai tirocinanti. Da Falcomatà solo annunci"

“Voglio ringraziare, da cittadino e da Consigliere Comunale, davvero di cuore i tirocinanti ex mobilità in deroga che da oltre un mese lavorano con dedizione e amore per la Città, per pulire tutta l’area delle Mura Greche e restituire decoro ad uno dei patrimoni culturali più importanti, posto al centro della nostra Città.

Vi ringrazio io a nome del Comune, considerato che Sindaco e maggioranza sono impegnati solo a prendersi i vostri meriti. Le mura greche da tempo versavano in condizioni disastrose, erbacce e detriti di ogni genere deturpavano il sito, offrendo uno spettacolo indecoroso ai cittadini ed ai tanti turisti che in questi giorni si trovano in Città”.

Il consigliere comunale della Lega Mario Cardia ringrazia i tirocinanti che si sono occupati della pulizia delle Mura Greche e punzecchia il sindaco Falcomatà.

“È stato soltanto il duro lavoro dei tirocinanti, che ringrazio uno ad uno, a consentire a tutti noi di poter godere nuovamente della bellezza delle mura greche mentre l’amministrazione non è stata in grado nemmeno di togliere le erbacce. In una Città come la nostra, in cui il Sindaco riesce solo a fare annunci a cui non corrispondono mai i fatti, i tirocinanti precari, senza un futuro certo, non si sono tirati indietro e hanno fatto un lavoro eccezionale, per amore della Città.

A loro va il mio pieno grazie e la solidarietà, per essere stati ingiustamente dimenticati da un’amministrazione buona solo a prendersi i meriti degli altri e a celebrare il lavoro ed i lavoratori solo il primo maggio.

Così come ho fatto per i lavoratori precari ex l. 15 e l. 31, di recente stabilizzati al Comune, sono al fianco dei tirocinanti ex mobilità in deroga per tutte le battaglie che affronteranno in futuro, battaglie che riguardano la dignità di questi lavoratori, che hanno dimostrato con i fatti di avere a cuore Reggio, a differenza di chi sa solo fare foto, selfie e prendersi i meriti altrui”, conclude Cardia.