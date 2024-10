Un pulmino per Borgo Croce, Lamberti: ‘La comunità ha risposto con il cuore’

La campagna di raccolta fondi per Borgo Croce ha registrato l’adesione anche del dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, che ha voluto contribuire con una donazione e condividere il suo entusiasmo per l’incredibile risposta della comunità. Le sue parole esprimono con forza il senso di solidarietà che sta caratterizzando questa iniziativa e la volontà di non arrendersi di fronte alle difficoltà.

Lamberti: “La solidarietà in città funziona”

“Quello che è accaduto a Borgo Croce dimostra che la solidarietà in questa città funziona, ed è importante. Ho visitato recentemente Borgo Croce e ho visto persone normali che avevano quasi perso la fiducia, ma che sono state animate da un sacro furore. Ho visto gente fare frittelle e parmigiana, tutte unite dall’idea di far risorgere questo borgo,” ha dichiarato Lamberti Castronuovo, evidenziando come intorno al progetto di rinascita di Borgo Croce si sia creata una comunità di persone comuni, accomunate dall’amore per la propria terra.

Riguardo all’incendio doloso che ha distrutto il pulmino dell’associazione, Lamberti Castronuovo ha espresso il suo sdegno:

“È assurdo che qualcuno arrivi a bruciare un pulmino. A chi avranno dato fastidio? Non ha senso, mi ripugna. Queste persone stupide hanno fatto un danno solo a loro stesse, ma la comunità ha risposto prontamente”.

Borgo Croce rinato tra arte e tradizione

Il dott. Lamberti Castronuovo ha poi condiviso i suoi ricordi personali legati a Borgo Croce:

“Borgo Croce, con i suoi profili artistici, ti colpisce per i murales e i messaggi. Ho celebrato un matrimonio lì, ed è sembrato di assistere a una festa d’altri tempi, un tuffo nel passato, anche ancestrale, ma proiettato nel futuro grazie alle energie e alle idee di chi gestisce il borgo”.

Nel sottolineare l’importanza di una solidarietà concreta e non di facciata, l’editore di ReggioTV ha affermato:

“Chi ha contribuito rappresenta tutta la società civile, dal più piccolo al più grande. Ho voluto partecipare con piacere a questo atto di solidarietà. Una piccola rinuncia vale per tutti. Ho visto una corsa a dare una mano a queste persone semplici, che hanno rivitalizzato un borgo dove è tornata la passione e la vita”.

Il dott. Lamberti ha espresso anche il desiderio di partecipare alla festa di consegna del pulmino:

“Una bella festa di ringraziamento? Parteciperò volentieri in prima persona”.

Un’ulteriore testimonianza di quanto la comunità sia determinata a sostenere Borgo Croce, trasformando un episodio negativo in una nuova occasione di rinascita. Presto, il nuovo pulmino sarà consegnato all’associazione, con una festa di ringraziamento che vedrà la partecipazione di tutti coloro che hanno contribuito a far risorgere questo borgo, simbolo di speranza e resistenza.

Questa ulteriore donazione verrà utilizzata per pagare parte della spesa per la copertura assicurativa del mezzo dell’associazione.