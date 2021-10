Reggio, convocato il Consiglio comunale: tra i punti odg il Ponte sullo Stretto

Il Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Vincenzo Marra, ha dato comunicazione, pochi minuti fa, della convocazione di una nuova riunione dell'ente di Palazzo San Giorgio. 11 i punti all'ordine del giorno, tra istanze riguardanti il mondo femminile, rete di distribuzione idrica, beni confiscati, piazza De Nava e Ponte sullo Stretto.

Convocazione del Consiglio comunale a Reggio Calabria

Convocazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 39 del D.lgs 267 del 18.08.2000 e dell'art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il consiglio comunale è convocato in sessione straordinario per il giorno 26.10.2021 alle ore 09:00 presso la sala consiliare di palazzo san Giorgio, anche in video conferenza per procedere alla discussione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione il giorno 27.10.2021 alle ore 09:00.

I punti all'ordine del giorno