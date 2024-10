Il quadro completo e aggiornato degli impianti sportivi a Reggio, Latella: “Il Granillo? Vi spiego tutto…”

“Reggio Calabria ha fame di sport“, è il titolo di un pezzo pubblicato il 12 ottobre all’interno del nostro magazine.

In quella occasione si evidenziava la temporanea ‘carestia’ di impianti sportivi che ha causato nel tempo non poche difficoltà alle numerose società sportive e ai semplici appassionati. Granillo, centro sportivo S. Agata, campo CONI, piscina comunale, Scatolone, Palloncino e le tante palestre scolastiche di Reggio Calabria. Attorno ai numerosi impianti ruotano gli interessi delle realtà sportive e dei tanti reggini ‘affamati’ di sport.

A distanza di esattamente tre mesi CityNow Sport torna sull’argomento con un’intervista dettagliata al consigliere comunale con delega allo sport Giovanni Latella che illustra il quadro completo e aggiornato delle strutture sportive in città.

“Reggio Calabria possiede un gran numero di centri ed impianti sportivi. Molti di questi, nel tempo sono stati abbandonati e sono caduti nel dimenticatoio. Già nello scorso anno abbiamo visto la riapertura di importanti impianti come il Parco Caserta Sport Village ed il Palacolor di Pellaro. Accanto a queste strutture si aggiungono altri piccoli ma egualmente importanti impianti come le palestre, cuore pulsante di ogni attività sportiva e di ogni disciplina. Tra qualche giorno partiranno i lavori per lo Scatolone – spiega il consigliere Latella – E’ stata già finanziata la palestra di Archi che verrà messa a breve in appalto e sarà completata la palestra di Ravagnese. I soldi ci sono e gran parte dei finanziamenti provengono dai Patti per il Sud e dal Decreto Reggio. Tra le strutture che ne beneficeranno, la palestra di Ravagnese e la Telesio a Modena con oltre 2 milioni di euro. Sono iniziati nuovamente i lavori a San Giovannello ed è già su carta il progetto per la piscina olimpionica in zona piazzale della Pace. Il Granillo? Il manto erboso…”

QUI L’INTERVISTA VIDEO INTEGRALE