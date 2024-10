Festa Madonna: le precisazioni di Atam sul trasporto del Quadro

ATAM vuole precisare che il trasporto che sarà effettuato domattina non sarà messo in piedi per essere una processione, si tratta infatti di un SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE che avverrà nel più breve tempo possibile e non seguirà il tradizionale tragitto che la processione teneva secondo tradizione.

La Sacra Effige, si sposterà con il nostro bus secondo gli orari ed i programmi che saranno scelti dall’arcidiocesi.

Il servizio verrà garantito anche in caso di pioggia.