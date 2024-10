Pratiche online: quali sono i vantaggi delle procedure digitali

Man using computer in office

Molti aspetti della vita di tutti i giorni sono stati investiti da un diffuso processo di digitalizzazione, che rende operazioni e procedure molto più semplici ed immediate. La burocrazia, ad esempio, è uno degli ambiti dove spesso l’espletamento di pratiche di vario genere richiede molto tempo, una gran quantità di documenti e una lunga serie di passaggi. Per questo, negli ultimi anni si sta diffondendo sempre più la prassi di ottenere pratiche, documenti e certificati in forma digitale, così da ridurre tempi e costi.

La digitalizzazione della burocrazia

Per agevolare gli utenti che hanno bisogno di documenti e pratiche (come ad esempio visure, certificati camerali e catastali, pratiche automobilistiche e simili) in tempi rapidi possono rivolgersi a siti specializzati, come ad esempio Ivisura , che forniscono questo genere di servizio.

I portali che operano in questo ambito offrono una vasta gamma di “prodotti”, sfruttando gli archivi della Camera di Commercio, del Catasto, della Motorizzazione Civile o di altri registri che possono essere consultati solo tramite l’assistenza di un tecnico. Grazie ai siti di pratiche online, invece, l’utente può scegliere il servizio che più si adatta alle proprie esigenze e necessità. Tra i servizi più diffusi vi sono:

la visura camerale;

la visura catastale;

la visura ipotecaria;

la planimetria di un immobile;

gli atti di Conservatoria;

certificati e visure al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);

visure della Camera di Commercio;

modifica o correzione di visure, planimetrie e simili.

Naturalmente, si tratta di servizi a pagamento: le tariffe variano a seconda dell’operatore, pur restando entro una determinata fascia di prezzo. In genere, il documento viene spedito in formato PDF all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento dell’acquisto. I tempi di consegna sono di solito piuttosto brevi (si possono ulteriormente velocizzare pagando un piccolo sovrapprezzo).

I vantaggi delle pratiche online

Com’è facile intuire, avere la possibilità di ottenere un documento o un certificato direttamente da casa, anziché affidandosi ad un tecnico o un perito, può essere molto vantaggioso da diversi punti di vista.

Anzitutto, vi è un notevole risparmio di tempo, dal momento che non c’è bisogno di individuare il professionista al quale richiedere la pratica, né tantomeno recarsi presso un ufficio per avviare l’iter necessario ad ottenere un certo documento. I passaggi preliminari ed intermedi possono essere agilmente superati mettendosi direttamente in contatto con il sito di riferimento che gestisce il servizio di pratiche online. Inoltre, anche sul piano pratico, non mancano gli aspetti positivi: ricevendo la copia del documento via e-mail, è possibile averlo sempre a disposizione in maniera sicura, cos’ da poter realizzare più copie se dovesse essere necessario, realizzandole sempre a partire dal documento originale. Anche dal punto di vista economico, spesso i siti di pratiche online rappresentano un’opzione più vantaggiosa rispetto ad altre possibilità: spesso, infatti, vengono offerti agli utenti pacchetti promozionali, che accorpano diverse pratiche o procedure, a prezzi inferiori rispetto ad acquisti singoli separati.

L’aspetto pratico è, forse, quello più importante: poiché anche l’apparato burocratico si sta progressivamente “convertendo” alla digitalizzazione così da essere più agile ed accessibile, capita sempre più spesso che i moduli cartacei non servano più e per molte pratiche sia possibile (se non necessario) allegare alla domanda online un documento digitalizzato; anche per questo è bene rivolgersi ad un sito specializzato, così da avere la certezza di poter disporre di un file di buona qualità (generalmente migliore rispetto a quella che si può ottenere tramite una scannerizzazione). Si tratta di un aspetto da non sottovalutare, dal momento che tutte le informazioni (date, nomi, cifre, numeri e quant’altro) devono essere sempre chiaramente leggibili, così da agevolare l’espletamento della pratica nella maniera più rapida possibile, evitando errori e difformità.