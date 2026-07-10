Reintroduzione delle preferenze nella legge elettorale, Sera: ‘Reggio ha risposto ‘presente’

Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il presidio organizzato lo scorso mercoledì 8 luglio, dalla sezione reggina di Italia Viva – Casa Riformista in via De Nava. L’iniziativa, inserita nel quadro della mobilitazione nazionale del partito guidato da Matteo Renzi, “Quando c’era Lei”, ha visto una forte e sentita partecipazione da parte dei cittadini, sempre più disillusi dalle promesse elettorali disattese dal Governo Meloni.

Il banchetto ha registrato l’interesse dei cittadini, permettendo ai volontari di raccogliere numerose firme per la petizione che chiede a gran voce la reintroduzione delle preferenze nella legge elettorale. Un segnale inequivocabile della volontà popolare di tornare a scegliere direttamente i propri rappresentanti in Parlamento, archiviando una volta per tutte la stagione dei “nominati” dai vertici di partito.

Le dichiarazioni dei rappresentanti di Italia Viva

Oltre all’importante risultato numerico della raccolta firme, il presidio ha rappresentato un’occasione preziosa di ascolto e di radicamento e molti reggini hanno infatti deciso di lasciare i propri contatti per essere aggiornati sulle future iniziative o per prendere parte attiva alla vita della segreteria politica locale. Italia Viva – Casa Riformista Reggio Calabria ringrazia i volontari che hanno partecipato all’evento e i cittadini che hanno scelto di dare il loro contributo e di esprimere le loro opinioni.

La mobilitazione comunque non si ferma: chi non ha potuto recarsi al banchetto ieri, potrà continuare a sostenere la battaglia mettendosi in contatto con Italia Viva – Casa Riformista RC attraverso le sue pagine social Facebook ed Instagram oppure firmando la petizione online al link: https://www.italiaviva.it/petizione_preferenze.