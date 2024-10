Quando la navicella amaranto atterrò sulla Luna. Vent’anni dal primo Juve-Reggina in serie A

Sono trascorsi 20 anni esatti dallo storico debutto in serie A della Reggina, capace (spinta dalla 'follia' collettiva di una città intera) di stoppare la Juventus

Un soffio caldo nel tempo. Il 29 agosto del 1999 la Reggina faceva il suo storico debutto in serie A. Dei del calcio che si divertirono doppiamente, donando agli amaranto il più temibile e appassionante dei duelli. Reggina impegnata sul campo della Juventus: Reggio Calabria subito al cospetto della Signora, senza avere tempo per metabolizzare il grande salto.

Da Torino…a Torino. Una manciata di settimane per rimanere nella stessa città piemontese ma stravolgere completamente la storia della Reggina. Il cambio di tonalità dal granata al bianco e nero vale il minuscolo (e gigantesco) passaggio dalla seconda alla prima lettera dell’alfabeto.

Sono trascorsi esattamente vent’anni dal 29 agosto 1999, quello fu il giorno in cui ogni reggino prese coscienza di come la navicella amaranto sbarcò realmente sulla Luna. Il lungo ‘Sogno di una notte di mezza estate’ lasciò spazio ad una visione onirica tramutatasi nel terreno di gioco del Delle Alpi in realtà.

Davide contro Golia la banale metafora per rappresentare quella sfida, la nobile del calcio italiano al cospetto di una Cenerentola spaesata al suo primo ballo tra i grandi.

Quando si deve scrivere la storia però l‘inchiostro si fa più denso e indelebile, per tale ragione la Reggina (spinta dalla ‘follia’ collettiva di una città intera) riuscì nell’impresa di stoppare la Juventus. Al gol di Inzaghi rispose Kallon in apertura di ripresa, Reggina che riuscì a mantenere l’1a1 sino al triplice fischio nonostante l’espulsione di Bernini.

Vivere il presente senza lasciarsi annegare nel mare della nostalgia. Nel giorno della presentazione di German Denis, che rappresenta probabilmente il momento più coinvolgente e appassionato della storia recente della Reggina, è doveroso riservare un piccolo angolo della memoria a quel 29 agosto del 1999.

Il giorno in cui la Reggina, vedendo cosa era diventata, si guardò allo specchio incredula.

JUVENTUS-REGGINA 1-1 (32′ Inzaghi, 47′ Kallon)

Juventus (3-4-1-2): Van Der Sar; Ferrara, Montero, Iuliano; Conte, Oliseh, Tacchinardi, Zambrotta; Zidane; Del Piero, Inzaghi. All. Ancelotti.

Reggina (5-3-2): Orlandoni; Bernini, Giacchetta, Cirillo, Stovini, Morabito; Brevi, Baronio, Pralija; Possanzini, Kallon. All. Colomba.