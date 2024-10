Un cappuccino allo storico ‘Caffè Reggio’ di New York – VIDEO

Gli italiani, si sa, sono un pò fissati. Con cosa? Con (praticamente) tutto. Nella top 10 ci sono sicuramente i saluti – molto poco formali -, la pasta e il caffè, giusto per iniziare. Un italiano all’estero lo si riconosce subito, ha voglia di chiacchierare, non sa stare fermo buono ad aspettare, attacca bottone con tutti.

Il reggino, poi, lo si distingue ancor di più. Sarà per l’accento un pò marcato, per il ‘vizio’ di gesticolare, o per quello strano uso della lingua italiana che ci contraddistingue. E, proprio perchè i reggini sono ovunque che non appare poi così strano trovare nel bel mezzo di New York un grazioso locale che attira l’attenzione di cittadini e turisti: il Caffè Reggio.

E sì, il nome non è affatto una coincidenza. Il locale è stato aperto negli anni ’20 da un emigrante italiano originario di Reggio Calabria. Domenico Parisi – questo il suo nome – fece provare per la prima volta il vero cappuccino agli americani facendoli, ovviamente, impazzire tutti. Nessuno come noi conosce il sapore intenso del caffè ed il segreto per prepararlo al meglio. C’è chi, a causa dell’abitudine, crede sia troppo forte, ma è innegabile che il vero caffè sia quello ristretto. Lo stesso vale per tutti i suoi derivati come, ad esempio, il cappuccino.

Da allora ‘Caffè Reggio’ è stata la location di tantissimi film, tra cui il Padrino, oppure Serpico. Il locale ha mantenuto la bellezza di un tempo, ed entrarci dentro ti fa fare un salto nella storia di questa metropoli.

Perchè ve ne parliamo? Solamente qualche giorno fa, Piero Armenti de “Il mio viaggio a New York” ha postato su Facebook il video della sua visita allo storico caffè newyorkese.

“Venire qui è sempre magnifico. Ho preso un cappuccino freddo con latte di mandorle. Una bibita rinfrescante, perfetta per questo caldo”.

Per la sua colazione l’urban explorer di New York ha speso ‘solamente’ $5,70. Una cifra decisamente abbordabile tenendo conto del posto in cui è stato servito. Ovviamente, i prezzi della Reggio vera e dei suoi caffè sono decisamente differenti. Invitiamo dunque, tutti i visitatore della storica location americana a fare un salto nella città dello Stretto, dove il cappuccino sarà ugualmente buono, alla modica cifra di circa €1,50.

“Caffe Reggio è aperto da 93 anni e non abbiamo mai chiuso le porte finché non abbiamo dovuto farlo per la pandemia”.

Sono queste le parole che si leggono sulla pagina Facebook del Caffè che, fortunatamente, è tornato ad accogliere cittadini e turisti.

