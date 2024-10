Reggio, quaresima ai tempi del Covid: gli appuntamenti digitali del Vescovo Morosini

Il calendario degli incontri con l'arcivescovo di Reggio Calabria per la Quaresima del 2021

Si avvicina il tempo della Quaresima, un’altra, vissuta in pandemia. La differenza tra la Pasqua del 2020 e quella del 2021, sarà quella di trovarci maggiormente “preparati”, se in qualche modo lo si può essere, ad affrontare il Covid. L’arcidiocesi di Reggio Calabria, ad esempio, per venire incontro alle esigenze dei fedeli, ha deciso di organizzare degli appuntamenti digitali alla presenza del Vescovo Morosini.

Quaresima 2021 a Reggio Calabria

Tutti i mercoledì di Quaresima andrà infatti in onda un nuovo modo di spezzare la Parola di Dio. Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova, in occasione dell’ormai imminente quaresima, promuove un’iniziativa di catechesi. A sostenere la volontà del presule reggino di far entrare le sacre scritture nelle case dei fedeli ci saranno gli strumenti digitali dell’arcidiocesi.

Il calendario degli appuntamento digitali

In particolare, P. Giuseppe terrà tutti i mercoledì di quaresima alle 21 un incontro biblico all’interno di “stanze digitali” (Facebook Rooms) che saranno animate da varie realtà pastorali diocesane. Questi appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi (https://www.facebook.com/reggiobova/videos). Il calendario degli incontri con l’arcivescovo prevede la prima tappa il 17 febbraio, mercoledì della Ceneri. Il primo incontro sarà animato dall’Ufficio famiglia diocesano. Il 24 febbraio toccherà all’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro e al Progetto Policoro; il 3 marzo all’Ufficio catechistico; il 10 marzo alla Cappellania del Gom; il 17 marzo all’Ufficio di Pastorale giovanile; il 24 marzo al Seminario arcivescovile. Concluderà, il 31 marzo, la Caritas diocesana.

Fonte: Ufficio Diocesi Comunicazione