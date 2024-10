Quarto anno a Gioiosa Marea per la semifinale Miss Mondo Sicilia

Tornano le selezioni per Miss Mondo Italia Calabria e Sicilia in vista della finale nazionale che ogni anno, a giugno si svolge a Gallipoli.

Primo appuntamento, il prossimo 30 aprile all’Auditorium Comunale di Gioiosa Marea (ME), dove, alle 18, sfileranno 30 finaliste provenienti da tutto il territorio siciliano.

Quarto anno consecutivo nella cittadina del messinese per un evento che decreterà all’accesso alla finalissima interregionale che si terrà dal 12 al 14 maggio in Calabria.

Alla manifestazione di giorno 30, patrocinata dal Comune di Gioiosa Marea e sponsor locali, saranno presenti Miss Mondo Italia, la lametina Giada Tropea e il duo comico Hermes e Titina che, con 214.000 fan, 4 milioni di visualizzazioni e 10.400 followers sono stati protagonisti di tantissime trasmissioni nazionali da Colorado a Challenge su Rai 4, Eccezionale veramente su La7, Convento Cabaret su Tgs e Insieme di Antenna Sicilia.

L’evento siciliano è a cura del direttore artistico Mario Vitolo e sarà presentato da Valeria Pellegrino, insieme agenti monomandatari per Calabria e Sicilia del concorso.

Le ragazze vincitrici di diritto parteciperanno all’interregionale calabrese di metà maggio, condotta da Luca Abete, noto personaggio televisivo di Striscia la notizia.

Al Porto degli Ulivi di Rizziconi, saranno presenti ben 40 ragazze di Calabria e Sicilia e tra queste, saranno elette Miss Mondo Calabria e Miss Mondo Sicilia e tutte le altre concorrenti che, titolari di altre fasce legate al concorso nazionale, avranno accesso alla competizione dell’11 giugno in Puglia.