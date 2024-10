Quest’anno Carnevale è…Intrappola.to!

A Carnevale ogni scherzo vale, si sa, e se lo scherzo fosse quello di chiudere i propri amici in una stanza buia e misteriosa…?

A metà tra una caccia al tesoro, un gioco di ruolo dal vivo ed una scena di Saw- L’enigmista (senza sangue però!), Intrappola.to è il gioco di fuga più famoso dello stivale che darà un tocco di adrenalina al vostro Carnevale!

La squadra (da 2 a 6 giocatori) rinchiusa all’interno della stanza ha un’ora di tempo per scoprire indizi, identificare codici, risolvere combinazioni e aprire un lucchetto dopo l’altro per tentare di riconquistare la libertà. Il gioco, tutto brivido, intuizione e cervello, consiste nell’entrare e, accompagnati dall’inesorabile scorrere del tempo, concentrarsi per risolvere una serie di enigmi e quesiti di logica e osservazione.

Intrappola.to è un’esperienza coinvolgente, inquietante, divertente, un’idea regalo originale, spassosa ed intelligente, l’attività perfetta per riempire i pomeriggi di vacanza e rendere unico il vostro Carnevale.

29 stanze in Italia, 2 in Spagna, 1 in Francia ed altre 10 in apertura in Italia e all’estero, più di 300.000 giocatori, oltre 200.000 followers su Facebook e la conquista dei primi posti nella classifica di Tripadvisor in tutte le città in cui è aperto.

Non solo coriandoli, carri e stelle filanti, quest’anno il Carnevale con Intrappola.to sarà il più originale di sempre… e non dimenticate il travestimento!

Aperto tutto il periodo delle feste.

www.intrappola.to

REGGIO CALABRIA – Via Possidonea 26 a

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/intrappola.reggiocalabria/?fref=ts