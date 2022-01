Quirinale: Fico convoca il Parlamento in seduta comune

Il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle ore 15, per eleggere il presidente della Repubblica.

L'avviso di convocazione, rende noto l'ufficio stampa della Camera, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi.

"Ho convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica il 24 gennaio alle ore 15 . L'avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi".

Così il presidente della Camera Roberto Fico su Facebook.

"Nelle prossime due settimane, all'attività ordinaria della Camera si affiancherà quella di preparazione al voto. Siamo al lavoro insieme al collegio dei questori per definire l'organizzazione e le misure per garantire la piena operatività e sicurezza del voto", assicura Fico. "Come da prassi, questa mattina ho inviato la comunicazione (della convocazione del parlamento in seduta comune per l'elezione del presidente della Repubblica, ndr) ai presidenti dei Consigli regionali, che dovranno scegliere i propri delegati, e al presidente Mattarella".