Quirinale, Occhiuto: “Berlusconi è l’uomo giusto”

Anche il presidente della Regione Calabria Occhiuto lancia la candidatura di Berlusconi al Quirinale. Nel corso della trasmissione “Oggi è un altro giorno”, in onda su Rai 1, Occhiuto oltre a fare il punto della situazione rispetto al piano vaccinale (e dichiarato come il Governo abbia detto no alla sua ipotesi di un lockdown per i no vax) si è soffermato anche sulle vicende del Quirinale.

“Credo che le camere riunite con i grandi elettori sono come il conclave, non si sa mai come va a finire. Credo che Berlusconi possa ottenere più voti di quanto si ipotizza. Ci sono molti deputati e senatori che non ammetteranno mai di votare Berlusconi ma lo voterebbero. A Salvini e Meloni dico di essere molto determinati sulla candidatura di Berlusconi”, le parole di Occhiuto.

Il presidente della Regione Calabria ha speso parole di elogio verso il leader di Forza Italia.