Raccolta differenziata, possibili rallentamenti a Reggio Calabria

Si avvisa la cittadinanza che, a seguito della comunicazione pervenuta in data odierna dalla Regione Calabria in merito a criticità nel conferimento dei rifiuti presso gli impianti a servizio del sistema regionale dei rifiuti (in particolare, la discarica di Crotone danneggiata dai recenti nubifragi), nei giorni a seguire, nostro malgrado, si potrebbero verificare dei rallentamenti nella programmata raccolta dei rifiuti, sia nelle zone interessate dal servizio stradale che porta a porta.

Si conferma che lo sforzo organizzativo della ditta AVR S.p.A., oggi come in passato, sarà massimo per contenere i disagi a carico della popolazione tutta.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.