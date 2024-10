Un pulmino per Borgo Croce: ultimo sprint prima del traguardo

Un mare di solidarietà. È quello dimostrato dalla città di Reggio Calabria, dall’avvio della raccolta fondi per acquistare un nuovo pulmino per Borgo Croce, dopo che il vecchio è stato protagonista di un atto vandalico che lo ha ridotto in cenere.

Da quando è partita la campagna promossa da CityNow, la risposta della comunità è stata straordinaria. In pochi giorni si è arrivati a raccogliere €6.080 euro attraverso 125 donazioni.

All’obiettivo prefissato di 7.000 euro, necessari per l’acquisto di un Fiat Iveco minibus da 20 posti, mancano solo 920 euro. Un traguardo sempre più vicino grazie al contributo generoso di tante persone che credono nel progetto e nel valore di Borgo Croce.

Alla raccolta fondi hanno aderito associazioni, politici, imprenditori, professionisti, comuni cittadini e tante persone che hanno preferito rimanere anonime. A tutti loro va un grande ringraziamento per aver dimostrato che, quando si tratta di sostenere il bene comune, l’unione fa davvero la forza.

Diversi esponenti della comunità hanno espresso il loro sostegno con parole di incoraggiamento e atti concreti.

Gaetano Nucera, Presidente della Coop Libero Nocera, ha dichiarato:

“Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà per l’incendio doloso che ha colpito il vostro pulmino. Un atto vile e ingiustificabile, che ferisce non solo la vostra organizzazione, ma anche tutta la comunità che beneficia del vostro prezioso lavoro. La missione che vi siete dati è un esempio che merita solo rispetto e sostegno. In questo momento difficile, vi siamo vicini e vi incoraggiamo a continuare il vostro lavoro con la stessa passione e determinazione di sempre. La nostra cooperativa, tramite CityNow, ha voluto rendere tangibile la nostra solidarietà lanciando una campagna di raccolta fondi come risposta a questo vile attentato”.

Anche Ninni Tramontana, Presidente della Camera di Commercio, ha ribadito l’importanza di un impegno costante per il territorio:

“La nostra presenza per Borgo Croce e per tutte le realtà economiche, culturali, umane che si impegnano per rendere accogliente e vincente il nostro territorio non deve essere emotiva, episodica, fluttuante. I risultati si ottengono con un impegno duro, quotidiano, senza tentennamenti di fronte alla violenza. Le occasioni di sviluppo autentico per questa terra finiscono ogni volta che noi non le supportiamo e difendiamo”.

Giovanni e Tony Aliquò, di Tipografia Enotria, hanno lodato il coraggio e la visione di Mariagrazia Chirico, promotrice del progetto Borgo Croce:

“Borgo Croce è un meraviglioso esempio che con tenacia e voglia di fare si può realizzare qualcosa che possa fare davvero emozionare! Creare, da un paese semi abbandonato e difficile da raggiungere, uno dei posti più visitati e sicuramente più fotografati della Calabria, per le persone comuni poteva essere impossibile, non per una visionaria come Mariagrazia Chirico. La Calabria ha bisogno di queste persone che con creatività e duro lavoro riescono a guardare oltre e vedere e realizzare il bello anche dove non c’era!”.

Ora, giunti allo sprint finale, la speranza è quella di completare la raccolta fondi al più presto e consegnare il nuovo pulmino all’associazione Borgo Croce. Questo gesto rappresenterebbe non solo un modo per superare le difficoltà, ma anche una dimostrazione concreta che, insieme, possiamo rialzarci più forti di prima.

Come contribuire? È semplicissimo: basta effettuare una donazione sulla piattaforma di crowdfunding (CLICCA QUI). Ogni euro donato è un segno tangibile di vicinanza e sostegno per Borgo Croce e per quei giovani che con coraggio e dedizione stanno cambiando il volto del loro territorio.

Grazie a tutti coloro che hanno già donato, e a quelli che lo faranno, per dimostrare ancora una volta che la vera forza sta nel camminare insieme. Un ultimo sforzo, e insieme possiamo raggiungere l’obiettivo!