Rifiuti a Reggio, Aloisio a Ecologia Oggi: ‘Da una settimana nessuna raccolta’

Il problema rifiuti a Reggio Calabria sembra essere un evergreen. Anche quando sembra che le cose stiano andando per il meglio, poco dopo, eccoci di nuovo sull’orlo del baratro. A denunciare il mancato servizio di raccolta, questa volta, è stato il Presidente di Confesercenti, Claudio Aloisio, attraverso un post su Facebook. Come lui, anche tanti altri cittadini, sui social, fanno bella mostra delle mini discariche presenti fuori dalle loro case, segno di un disagio che accumuna un po’ tutti i quartieri da nord a sud, passando anche per il centro.

“Da venerdì 12 aprile – si legge nel post di Aloisio – Ecologia Oggi è subentrata a Teknoservice dopo le lunghe vicende giudiziarie che, alla fine, gli hanno dato ragione. Il subentro che doveva partire molto prima è stato spostato di proroga in proroga perché, evidentemente, la società ancora non era pronta ad espletare il servizio. Dato però che proprio da venerdì 12 aprile a casa mia così come in tutta Sbarre e nelle vie limitrofe nessuno ha provveduto a raccogliere alcun tipo di rifiuto, mi sorge il dubbio che Ecologia Oggi nonostante il maggior tempo concesso non sia ancora in grado di gestire non dico efficacemente ma, quantomeno, dignitosamente, il servizio.