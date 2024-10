Federconsumatori Reggio contro Ecologia Oggi: ‘Raccolta mai iniziata nelle periferie’

“All’aforisma “Chi ben comincia è a metà dell’opera”, si contrappone la risposta attribuita a Leonardo da Vinci “Non chi comincia, ma quel che persevera”, per sottolineare che non è soltanto importante cominciare un’esperienza, ma è di fondamentale importanza perseverare con costanza e tenacia, per portare a termine i propri obiettivi”.