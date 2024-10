Rifiuti a Reggio, ancora non ci siamo. Gesap per ‘monitorare’ Ecologia Oggi

“Le sanzioni ad Ecologia Oggi, complessivamente circa 750 mila euro in due mesi, sono venute prima dell’assegnazione del servizio a Gesap, che da settembre si occupa di sovraintendere l’attività di Ecologia Oggi.

Abbiamo deciso di avvalerci questa società, che ha un’esperienza consolidata a livello nazionale, per dare un aiuto in più all’amministrazione per controllare il servizio di Ecologia Oggi e dare suggerimenti puntuali e precisi rispetto a quelle che sono le problematiche che purtroppo ancora oggi abbiamo in diversi quartieri della città”, le parole di Brunetti.