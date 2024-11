“Racconto calabrese”, al cinema il film girato a Morano Calabro

Sarà in sala dal 27 Ottobre il film”Racconto calabrese” di Renato Pagliuso, una storia intensa in cui l’amore di un padre va al di là di ogni limite. Una pellicola legata alle radici della propria terra, alla famiglia e alla giustizia. Il film con Robert Woods, Paolo Mauro, Marco Silani e con Chiara Contiè prodotto da Esterno Giorno Film Production e sarà distribuito al cinema da WEST 46TH FILMS, società specializzata in film di genere e sempre a sostegno del cinema indipendente di qualità.

“Pasquale torna nel suo paese d’origine in Calabria dopo che il vizio del gioco lo ha allontanato dalla famiglia e lo ha reso un uomo solo e schivo. Nicola Gaffuri è un uomo onesto calunniato ingiustamente che non ha mai potuto dimostrare la propria innocenza neppure a sua figlia Concetta. Il misterioso incontro tra i due porterà Pasquale e il suo amico Lino in un incredibileviaggio “on the road” alla disperata ricerca della verità, del riscatto e della giustizia”.

“Sono convinto che ogni uomo quando muore lascia qualcosa in sospeso. E allora perché non immaginare la possibilità di “tornare” per un istante e trovare qualcuno disposto ad ascoltarti?” (Renato Pagliuso)