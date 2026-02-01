Radio Touring 104: si avvicina il grande giorno

La radio resta uno dei mezzi di comunicazione più diretti e intimi. Una voce che accompagna la vita quotidiana, crea legami, costruisce fiducia.

È in questo solco che si inserisce Radio Touring 104, oggi l’emittente più seguita in provincia di Reggio Calabria e tra le più ascoltate in tutta la regione secondo i dati Audiradio 2025.

Un risultato che racconta una storia lunga mezzo secolo.

Dal 1976, un punto di riferimento per la città. Radio Touring nasce il 1° marzo 1976. Il 1° marzo del 2026 festeggerà 50 anni di attività.

Da allora non ha mai smesso di raccontare Reggio Calabria e la sua provincia: la musica nazionale e internazionale, lo sport, la vita delle istituzioni, i grandi eventi, le storie delle persone. Nel tempo è diventata una delle realtà editoriali più solide della Calabria, capace di imporsi nel panorama regionale con uno stile riconoscibile, autorevole e vicino al territorio.

Una radio riconosciuta dal pubblico

Per i suoi ascoltatori, Radio Touring 104 è sinonimo di: affidabilità, autorevolezza, storicità, vicinanza alla gente ma anche di freschezza e capacità di rinnovarsi, con uno stile innovativo, autoironico e dinamico.

Non a caso uno dei suoi claim più noti recita: “Radio Touring 104 – Informazione e Passione”.

Radio Touring è da sempre considerata la radio dei reggini, perché fatta da reggini e per i reggini.

Nel tempo è diventata uno strumento di partecipazione pubblica: uno spazio dove l’ascoltatore non è mai un semplice destinatario, ma parte attiva del racconto.

Una radio storica, con una credibilità tale da assumere spesso un ruolo quasi istituzionale, soprattutto nell’informazione e nello sport.

La svolta del 2015: nasce Video Touring 87

Nel marzo del 2015, in occasione del 39° compleanno, Radio Touring compie una scelta coraggiosa:

diventa anche canale televisivo sul digitale terrestre. Nasce Video Touring 87, la prima emittente radio-visiva in Calabria. Una “radiovisione” con collegamento costante tra radio e tv, attiva 7 giorni su 7, con un palinsesto pensato per soddisfare il pubblico di Calabria e Sicilia orientale. Sempre vicina allo sport, alla cronaca e a tutto ciò che accade in città e nella provincia. È visibile sul canale 87 del digitale terrestre e in streaming, con copertura regionale.

Da 50 anni Radio Touring 104 accompagna la vita di Reggio Calabria. Una storia fatta di voci, musica, notizie, emozioni. Una storia che continua, giorno dopo giorno, con la passione di sempre.