Grande successo per la quarta tappa del raduno equestre ‘Tra i sentieri Locri – Gerace’

L’Amministrazione Comunale di Gerace desidera esprimere il più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla quarta tappa del raduno equestre “Tra i sentieri Locri – Gerace”, tenutosi il 6 aprile. Un evento che si conferma, tappa dopo tappa, come occasione preziosa per riscoprire il legame profondo tra il nostro territorio, le sue tradizioni e la passione condivisa per il mondo equestre.

Un ringraziamento speciale agli organizzatori e ai partecipanti

Un ringraziamento speciale va agli amici dell’ASD MolochioHorse, veri protagonisti e promotori dell’iniziativa, che con impegno, dedizione e spirito di squadra hanno reso possibile la perfetta riuscita di questa giornata. Grazie ai cavalieri della Piana, ai cavalieri del Toro Ranch, e ai gruppi provenienti da Potito, Roccella, Bivongi, e da molte località delle zone tirreniche e ioniche della Calabria, la manifestazione ha assunto il volto di una vera e propria festa della comunità e dell’amicizia tra territori.

Un evento che valorizza il territorio e le sue tradizioni

Eventi come questo rappresentano per Gerace un’opportunità concreta per valorizzare il paesaggio, la ruralità e le tradizioni secolari che fanno parte della nostra identità. Ma sono anche occasioni di incontro, scambio culturale e promozione turistica, elementi fondamentali per dare nuovo slancio alla nostra città e per rafforzare l’attrattività di Gerace come destinazione autentica, viva, accogliente.

Una comunità che cresce grazie alla collaborazione

L’Amministrazione crede fermamente che la collaborazione con associazioni e realtà territoriali possa diventare la chiave per un rilancio sostenibile e condiviso. Il raduno equestre ne è la dimostrazione più bella: un sentiero fisico che si fa simbolo di connessione tra luoghi, persone e storie.

Grazie ancora a tutti i partecipanti. Gerace vi aspetta sempre a braccia aperte.