Ragazzo calabrese insultato perchè gay: la sua replica agli omofobi

Antonello è un giovane ragazzo gay. Originario di Spezzano, provincia di Cosenza. Una mattina uscendo di casa ha trovato sul muro una scritta poco piacevole, che metteva nero su bianco il suo orientamento sessuale, ovviamente in modo dispreggiativo.

Il ragazzo calabrese non si è lasciato però scoraggiare dalla cattiveria di chi ha commesso un così vile atto ed ha replicato ai malfattori nel miglior modo possibile:

“Non credo ci sia molto da dire, la foto parla da sé. Rendiamoci conto che a scrivere ciò è stato qualcuno della mia età, se non più grande, persone che dovrebbero essere le prime a spronare al meglio, al cambiamento. Se questo è il messaggio che viene passato alle nuove generazioni, non so dove potremmo arrivare. Non voglio passare per la vittima, anche se in questo caso lo sono, bensì queste mie parole devono essere uno spunto per cambiare ciò che al momento è il pensiero di qualcuno, pensiero più che sbagliato”.