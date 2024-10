Ragazzo reggino malato incontra Cristiano Ronaldo: “Sognate con il cuore”

Sogno realizzato. Samuele, giovane di Villa San Giovanni, ha avuto modo di conoscere da vicino Cristiano Ronaldo, insieme a Messi il giocatore più forte al mondo. Anche se interista, Samuele ha ovviamente colto al volo l’opportunità di conoscere il campione portoghese della ‘nemica’ Juventus.

“Ho avuto l’onore di incontrare un fenomeno – dice Samuele, diciottenne villese – è stata un’esperienza fantastica. Ti ringrazio ancora, Cristiano, e ringrazio “Make a Wish Italia”. Grazie a quest’esperienza ho imparato una cosa: se sogni con il cuore vedrai che prima o poi si avvererà tutto ciò che desideri. Spero possa essere di aiuto a tutti voi”.

Samuele da due anni combatte la sua battaglia dando testimonianza di serenità: un ragazzo che vive una vita quanto possibile normale e che quando era ricoverato a Verona ha espresso il desiderio di incontrare Ronaldo.

Quel desiderio lo hanno avverato i volontari di “Make a Wish Italia” che organizzano sorprese uniche per bambini e ragazzi ammalati. Una onlus che al sud ha pochi volontari e in Calabria nessuna sede.

