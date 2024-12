Questione Rajkovic: la Nocerina presenta preannuncio di reclamo

La Nocerina ha presentato preannuncio di reclamo dopo la gara contro il Brindisi. Il motivo sarebbe legato al tesseramento di Marko Rajkovic in biancazzurro. I campani avrebbero chiesto dei chiarimenti in merito.

Tuttavia il Brindisi, dall’altra parte, non sarebbe allarmato in quanto il club è sicuro di aver portato a termine tutti i dettagli per il tesseramento del serbo che, quindi, poteva essere schierato senza problemi da Ragno. Alla luce di questo, la Nocerina potrebbe anche fermarsi al preannuncio di reclamo e non presentare ricorso.

Il comunicato diramato dalla LND: “PREANNUNCIO DI RECLAMO. Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società SSDSRLNOCERINA CALCIO 1910 ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito“.

La gara, giocata domenica 1 dicembre al “Fanuzzi”, è terminata 2-1 per il Brindisi. A realizzare la rete decisiva è stato proprio Marko Rajkovic, neoacquisto biancazzurro che si è presentato con freddezza dagli undici metri, proprio nei minuti finali della gara.

fonte: seried24.com