Muore la mamma di Raoul Bova: il ricordo dell’attore di origini calabresi

Grazie alle origini del padre, la famiglia Bova ha trascorso tanti giorni felici in Calabria. Adesso però l'attore si trova a fare i conti con un altro lutto

Il papà Giuseppe era venuto a mancare nel 2018, proprio lui era originario di Roccella Jonica. Raoul Bova, l’attore italiano famoso per la sua bellezza e per i tantissimi personaggi interpretati durante gli anni di carriera, oggi perde anche la madre.

Rosa era originaria di un paesino in Campania e per ricordarla, l’attore ha postato su Instagram un bellissimo scatto in bianco e nero. La didascalia recita:

“Mi piace ricordarti così mammina mia. Risate, abbracci e fiori”.

La foto li ritrae entrambi sorridenti in sella ad una moto. Anche la moglie di Raoul Bova, Rocio Munoz Morales, ha voluto ricordare la suocera con un post a lei dedicato:

“Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere… Grazie per essere stata un’ “anima rock” …come dicevo sempre io”.

