Reggio, rapina al Toys Center: arrestati i due autori

Sono entrati con il passamontagna impossessandosi del denaro contenuto nella cassaforte, per un bottino di 45mila euro, dopo aver minacciato gli impiegati con una pistola

In data 11 marzo 2026, all’esito delle indagini finora condotte e coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di due soggetti originari e residenti a Reggio Calabria.

Il provvedimento, eseguito dagli investigatori della IV sezione della Squadra Mobile di Reggio Calabria, è stato emesso alla luce dell’individuazione dei presunti responsabili quali gravemente indiziati della rapina a mano armata commessa il 22 dicembre 2025, all’interno del punto vendita di via De Nava di Reggio Calabria del negozio Toys Center.

In particolare, giungendovi a bordo di uno scooter oggetto di furto, recante una targa associata ad altro veicolo, anch’essa di provenienza illecita, i due soggetti entravano nell’esercizio commerciale con il volto coperto da passamontagna e si impossessavano del denaro contenuto all’interno della cassaforte, per circa € 45.000, dopo aver minacciato gli impiegati con una pistola ed essersi appropriati del dispositivo telefonico di una dipendente, al fine di impedirle di contattare le forze dell’ordine.

Le indagini della Squadra Mobile e il rinvenimento di parte dei proventi

Dunque, i due si davano alla fuga utilizzando il medesimo motociclo e facendo perdere le proprie tracce.

Con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, la Squadra Mobile di Reggio Calabria addiveniva all’identificazione degli autori della rapina, ricostruendone i movimenti precedenti e successivi alla commissione del reato, attraverso l’attenta analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadini, messe a sistema con le risultanze di altri approfondimenti investigativi, consistiti, tra gli altri, in appostamenti, servizi di controllo ed indagini tecniche della Polizia Scientifica.

Gli investigatori, infine, rinvenivano parte dei proventi della condotta criminosa – organizzata per tempo pianificata ne1 minimi dettagli nella disponibilità di uno dei due destinatari dell’ordinanza cautelare, proprio in sede di esecuzione della stessa.

Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari, che proseguono con il dovuto E interessamento, e, pertanto, le persone sottoposte alle indagini devono essere considerate non colpevoli fino a sentenza di condanna passata in giudicato.