Il teatro accende l’estate di Pellaro: stasera al via la 37ª rassegna teatrale ‘Città di Pellaro’

Anche quest’anno Pellaro si prepara ad alzare il sipario su uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione estiva: la Rassegna Teatrale “Città di Pellaro”, giunta con orgoglio alla sua 37ª edizione. Fino all’11 agosto, lo storico cortile della scuola elementare “Cassiodoro” si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove prenderanno vita sette serate all’insegna del teatro, della condivisione e dell’identità territoriale.

La manifestazione, organizzata dalla Piccola Compagnia del Teatro di Pellaro, con il sostegno del Comune di Reggio Calabria e del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, si conferma un punto fermo nel panorama artistico locale. Ogni sera alle 21:30, il pubblico potrà assistere a spettacoli diversi per genere, stile e linguaggio, con un unico filo conduttore: la passione per il teatro che nasce dal basso e parla direttamente alle persone.

Una rassegna che racconta la Calabria

Il tratto distintivo di questa edizione è la partecipazione esclusiva di compagnie teatrali calabresi. Un atto culturale e simbolico che vuole mettere al centro il territorio e le sue voci.

«Abbiamo deciso consapevolmente di restare a casa – spiega Giuseppe Minniti, presidente della compagnia organizzatrice –. Non per chiuderci, ma per dare valore a quello che abbiamo. La Calabria ha una scena teatrale viva, variegata, spesso ignorata. Noi vogliamo portarla sotto i riflettori.»

In cartellone ci saranno spettacoli in dialetto e in italiano, commedie brillanti, musical, testi di denuncia sociale e narrazioni contemporanee, per un mix capace di parlare a tutte le generazioni. Ogni serata sarà diversa e pensata per coinvolgere pubblici eterogenei, con un’attenzione particolare anche alle nuove sensibilità e ai linguaggi scenici più dinamici.

Teatro per tutti: accessibile, popolare, autentico

Ciò che rende speciale la rassegna non è solo la qualità degli spettacoli, ma l’atmosfera che si crea attorno al palco. Sedie in plastica, scenografie artigianali, il vento d’agosto che accompagna le battute: tutto concorre a restituire un teatro vivo, inclusivo, comunitario. Non ci sono barriere, né distanza tra attori e pubblico. Ogni spettatore si sente parte di qualcosa.

E questa dimensione popolare non è mai sinonimo di superficialità: al contrario, la rassegna ha saputo negli anni coniugare intrattenimento e contenuto, leggerezza e profondità. Un esempio su tutti è la serata conclusiva, affidata alla compagnia I CarMa, con lo spettacolo 1861 – La Brutale Verità, scritto e diretto da Michele Carilli: un testo potente, che affronta con sguardo lucido e coraggioso i nodi irrisolti della storia meridionale e italiana.

Il programma: sette serate, sette voci differenti

Come da tradizione, la rassegna teatrale “Città di Pellaro” non dimentica la propria missione sociale, dedicando la serata del 6 Agosto alla raccolta fondi per l’Hospice Via Delle Stelle di Reggio Calabria, con ingresso ed offerta libera.

Un evento costruito dal basso, riconosciuto a livello nazionale

La rassegna si svolge sotto l’egida della FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori, la più grande rete italiana di teatro amatoriale, che conta oltre 1.400 compagnie e più di 25.000 soci in tutta Italia. Far parte della FITA significa accedere a percorsi di formazione, promozione culturale, scambi nazionali e internazionali, ed è una garanzia di serietà, preparazione e radicamento sul territorio.

La Piccola Compagnia del Teatro di Pellaro, organizzatrice dell’evento, è una realtà storica del panorama amatoriale calabrese, attiva da oltre quarant’anni, con centinaia di spettacoli all’attivo e un impegno costante nella promozione culturale e nella formazione teatrale.

Info utili

Location: Cortile Scuola Cassiodoro – Via Augusta, Pellaro (RC)

Orario: tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:30

Biglietti:

Ingresso singolo: 5 euro

Abbonamento intera rassegna: 25 euro

Mercoledì 6 agosto: ingresso gratuito con offerta libera

Contatti: 3487760786

Email: pctteatropellaro@gmail.com

Facebook: Piccola Compagnia del Teatro – Pellaro

Un invito aperto a tutta la città

La 37ª Rassegna Teatrale “Città di Pellaro” non è solo un evento culturale: è una festa collettiva, un rito estivo che ogni anno si rinnova. È il teatro come luogo di incontro, di parola, di ascolto. È un gesto semplice e potente: ritrovarsi insieme, sotto le stelle, per condividere storie.

Da oggi, Pellaro torna a essere un palcoscenico. E ogni sera, tra una risata e una riflessione, ci sarà un pezzo di Calabria che si racconta.