Rassegna Teatrale ‘SabatoaTeatro’ a Rosarno

La buona riuscita di una Rassegna Teatrale viene determinata da un duro lavoro di squadra.

Così come per la messa in scena di uno spettacolo, dove tutti gli attori devono interpretare al meglio il proprio ruolo, la rassegna Sabato a Teatro vede protagonisti diversi attori che contribuiscono al buon esito dell’evento.

Vi è in primis un’accurata analisi e un’azione di scouting del direttore artistico Michele Spataro e del presidente Giuseppe Cannata’, che già dall’anno precedente iniziano a selezionare le compagnie partecipanti, girando nei teatri per assistere agli spettacoli proposti dalle compagnie teatrali.

Molta considerazione viene attribuita anche alla scheda gradimento, che nel corso della nostra rassegna è compilata dal pubblico presente in sala alla fine di ogni spettacolo.

C’è poi l’impegno di tutti i componenti della compagnia Laboratorio Teatrale Rosarno 1976 che insieme promuovono l’evento e gestiscono al meglio l’accoglienza delle compagnie ospiti e del pubblico partecipante.

Di grande aiuto è la F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori), che ci garantisce la possibilità di stare in contatto con numerose compagnie teatrali presenti sul tutto il territorio nazionale.

Un ruolo di grande importanza è attribuito inoltre all’ ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “R.PIRIA” e alla dirigente Maria Rosaria Russo, sempre pronta a supportare tutte le iniziative promosse dal Laboratorio Teatrale Rosarno 1976.

Grazie al protocollo d’intesa,siglato appunto con la preside Russo, ci viene data la possibilità di realizzare la rassegna teatrale all’interno dell’Auditorium dell’Istituto Piria.

Ancora la scuola si è rivelata un florido vivaio e non a caso 5 studenti del Piria fanno parte del cast del Laboratorio Teatrale Rosarno 1976.

A chiudere questo grande lavoro di squadra c’è l’amministrazione comunale di Rosarno, nella persona del sindaco avv. Giuseppe Idà che, come già fatto lo scorso anno, ha deciso di confermare il patrocinio per la rassegna Sabato a Teatro, ribadendo così la loro vicinanza a questo importante evento culturale per la città di Rosarno.

Il cartellone di quest’anno vede 11 spettacoli in programma con la presenza di 10 compagnie provenienti da 4 regioni diverse.

La rassegna si aprirà venerdì 9 Febbraio con il gruppo artistico CarMa di Reggio Calabria e si concluderà Domenica 6 Maggio con la nuova commedia realizzata dal Laboratorio Teatrale Rosarno 1976.

Sicuri di non deludere il nostro pubblico auguriamo a tutti buon divertimento.